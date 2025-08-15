Trump, Putin ile Görüşme Öncesi Ateşkes Talep Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştireceği görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Derhal bir ateşkes istiyorum. Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Alaska'daki görüşmelerin hangi şartlar altında "başarı" olarak nitelendirilebileceğine ilişkin soru üzerine, "Bilemiyorum, şu an kesin bir şey yok. İstediğim bazı kesin maddeler var, derhal bir ateşkes istiyorum. Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım. Herkes bunun bugün mümkün olmadığını söylüyor ancak ben artık katliamın durmasını istiyorum. Biz bu işe insanların ölmesinin önüne geçmek için girdik. Biz bu işe para harcamıyoruz, aksine bundan para kazanıyoruz. NATO bizden silah satın alıyor ve bize güzel, büyük ödemeler yapıyor. Ancak ben bunu umursamıyorum. Benim asıl umursadığım şey geçtiğimiz hafta çoğu asker 7 bin 11 kişinin hayatını kaybetmiş olması, füzeler tarafından vurulan bir şehirde 36 kişinin ölmüş olması. Bu akıl almaz bir şey" dedi.

"Bu meselenin Avrupa'yla bir ilgisi yok"

Trump ayrıca, "Bu meselenin Avrupa'yla bir ilgisi yok. Ben Avrupa'nın bana söyledikleriyle hareket etmiyorum. Ancak, açık bir şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte onlar da bu sürece dahil olacaklar" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON