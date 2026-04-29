Trump: 'Putin'e küçük bir ateşkes önerdim, bu yönde bir açıklama yapabilir'

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Putin ile uzun bir görüşme yaptım. Küçük bir ateşkes önerdim. Bu yönde bir açıklama yapabilir. Putin de İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu görmek istemiyor" ifadelerini kullandı. Trump, İran'a yönelik ablukaya ilişkin, "Abluka yüzde yüz kusursuz. Donanmamızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi tek yapmaları gereken teslim olmak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'a dönüş programı çerçevesinde Ay çevresinde tarihi bir yolculuk yapan Artemis II görevi astronotları ile bir araya geldi. Astronotları başarılı misyon nedeniyle tebrik ettiği programda Trump, 2028'de astronotların Ay yüzeyine indirileceğini söyledi. Trump, "NASA'yı yeniden canlandırmak için işe koyulduk. İlk kez bazı tesislerimize baktığımda, pistlerde asfalt çatlaklarının arasında yabani otlar büyüyordu. Artık öyle değil. Gerçekten çok güçlü" dedi.

"Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum"

Basın mensuplarının Trump'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine yönelik bir soru sormasının ardından ABD Başkanı, "Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey" dedi.

Putin'in kendisine İran'ın konusunda yardımcı olmak istediğini söylediğini aktaran Trump, "Ben de ona, 'Bana yardım edeceksen önce Ukrayna'daki savaşı bitir' dedim. Bence bu daha önemli" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bakın, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Donanmalarını etkisiz hale getirdik. Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Hava savunmalarını, radarlarını, her şeyi imha ettik. Ellerinde çok az şey kaldı. Bir miktar füzeleri var, küçük oranda. Füze üretim tesislerinin küçük bir kısmı kaldı. Bunların yaklaşık yüzde 80'ini yok ettik. Anlaşma olmazsa, kalanını da hızlı bir şekilde ortadan kaldırabiliriz" dedi.

"Putin'e küçük bir ateşkes önerdim. Bunu yapabilir"

Putin ile bunları da konuştuklarını söyleyen Trump, "Putin de İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu görmek istemiyor. Putin ile uzun bir görüşme yaptım. Küçük bir ateşkes önerdim. Bunu yapabilir. Bu yönde bir açıklama yapabilir" dedi.

Basın mensuplarına Putin'in ateşkes ilan edip etmediğini soran Trump, "Küçük bir ateşkes bile olsa önemli çünkü çok fazla insan ölüyor. Bu gerçekten saçma" ifadelerini kullandı.

"Askeri olarak Ukrayna'nın yenildiğini düşünüyorum"

Trump, Putin ile görüşmesine ilişkin İran savaşı mı yoksa Ukrayna'daki savaşın mı daha önce biteceği yönünde bir soru aldı. Trump, "İlginç bir soru. Bilmiyorum. Belki benzer zaman dilimlerinde biter. Ama askeri olarak Ukrayna'nın yenildiğini düşünüyorum" dedi.

"Tek yapmaları gereken teslim olmak"

İran'a yönelik ablukanın daha ne kadar sürebileceği sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Abluka dahiyane. Yüzde yüz kusursuz. Donanmamızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Trump, "Şimdi tek yapmaları gereken teslim olmak. 'Pes ediyoruz' demeleri yeterli. Ekonomileri çok kötü durumda. Ölü bir ekonomi" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah olmayacağını kabul etmeden asla anlaşma olmaz"

İran ile müzakerelerin durumuna ilişkin olarak Trump, "Görüşmeler yapıyoruz ancak artık her belge için 18 saat uçmuyoruz. Telefonla görüşüyoruz. Bir telefon açıyorum ya da ekibim açıyor ve cevabı alıyoruz. Tabii yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Ama her seferinde 18 saat uçmak ve zaten ne söyleyeceklerini bilmek Bu saçma" dedi.

Trump, "Yine de çok yol kat edildi. Asıl soru, yeterince ileri gidip gitmeyecekleri. Şu anda açıkça söyleyebilirim. Nükleer silah olmayacağını kabul etmeden asla anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.

BAE'nin OPEC'ten çıkışının "harika" olduğunu söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılması konusunda ne düşündüğü sorusuna Trump, "Bence harika, gerçekten harika" cevabını verdi.

BAE liderini (Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan) çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "Bence kendi yolunu izlemek istiyor. Bu iyi bir şey. Sonuçta bunun doğal gaz fiyatlarını düşürmek, petrolü düşürmek, her şeyi düşürmek açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Benim için sorun yok. OPEC içinde bazı sorunlar yaşıyorlar" dedi.

III. Charles'ın konuşması sonrasında görüşlerinin değişmediğini söyledi

İngiltere Kralı III. Charles'ın ABD Kongresi'ndeki konuşmasında güçlü NATO ve Ukrayna'ya yardım mesajları verdiğini ve bu konudaki görüşlerinin değişip değişmediğine ilişkin soruya Trump, "Görüşlerimin doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

NATO'nun destek talebine cevap vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı açıklamalarını yineleyen Trump, "İhtiyacımız yoktu ama sadece yanımızda olup olmayacaklarını görmek istemiştim. Ukrayna konusunda belirli şeyler yapmalarını istedik ama bunu, bizim görmek istediğimiz şekilde yapmadılar. İran konusunda ise hiç yanımızda olmadılar" dedi.

Kral III. Charles'ın harika bir kişi olduğunu ve karar ona kalsa muhtemelen ABD'ye yardım etmiş olacağını söyleyen Trump, "Dün akşam harika vakit geçirdik. Bence ülkesi için olağanüstü bir temsilci" dedi.

UFO dosyalarını yayınlayacak

Burada yönetiminin UFO dosyalarını yayınlaması konusunda bir soru alan Trump, "Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiği kadarını yayınlayacağız. Nedense bu konu uzun süredir insanların aklında. UFO'lar ve bu konuda her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Elimizde olan birçok şeyi yayınlayacağız. Bence bazıları, insanlar için çok ilginç olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı