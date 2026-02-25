Haberler

Trump parmağıyla gösterip hedef aldı: Bu insanlar deli, gerçekten deli

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki Birliğin Durumu konuşmasında Demokratları sert sözlerle hedef alarak "Bu insanlar deli. Gerçekten deliler." ifadelerini kullandı; muhalefetin politikalarını ülkeye zarar vermekle suçlayan Trump'ın bu çıkışı Kongre salonunda ve siyasi arenada tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington'da Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında muhalefet partisi Demokratlar'ı hedef alan sert ifadeler kullandı.

"ULUSAL TEHDİT" OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump, konuşmanın belirli bölümlerinde Demokrat milletvekillerini eleştirirken, "Bu insanlar deli. Gerçekten deliler." ifadelerini kullanarak partiyi "ulusal tehdit" olarak nitelendirdi. Bu çıkış, konuşmanın tansiyonunu yükseltti ve Kongre'de ciddi tepkilere yol açtı.

"DEMOKRATLAR ÜLKEMİZİ YOK EDİYOR"

Trump, Demokratların desteklemediği bazı yasama girişimlerini eleştirirken, bu cümleleri özellikle partinin politikalarını ve tavırlarını eleştirmek için sarf etti. Başkan, konuşma sırasında Demokrat milletvekillerinin sık sık yerinde oturmaları ve tepki göstermemelerini de hedef alarak, "Democrats are destroying our country" (Demokratlar ülkemizi yok ediyor) gibi sert ifadeler kullandı.

KONGRE'DE TEPKİLER ARTIYOR

Trump'ın bu çıkışı, Demokrat kanadından yoğun tepki çekti. Bazı Demokrat temsilciler, başkanın sözlerini "bölücü ve gerilim artırıcı" olarak değerlendirerek sert bir dille karşılık verdi. Tepkiler, konuşmanın sonunda ve sonrasında sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Muhalefet partisi üyeleri, Trump'ın "Bu insanlar deli" ifadesini, sadece siyasi rakipleri değil, Amerikan demokrasisinin temel kurumlarını aşağılamak için kullanılmış bir söylem olarak gördüklerini belirtti. Buna karşın Trump, konuşmasının genelinde ekonomik başarıları, dış politika hamlelerini ve güvenlik gündemini vurgulamaya da çalıştı

