Haberler

Trump, Oval Ofis'teki etkinlik sırasında uyukladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte katılımcıların konuşmaları sırasında uyukladığı anlarla dikkat çekti. Olay, çocuk sahibi olmayı teşvik eden bir kampanya kapsamında düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte katılımcılar konuştuğu sırada uyukladığı anlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı. Trump'ın uykulu anları, Oval Ofis'te ABD'li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı. Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı'nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu. ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası

TRT 1 sunucusu Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler

Şöhretin zirvesindeyken Müslümanlığı seçmişti: Müziğe Bosna'da döndü

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e büyük şok