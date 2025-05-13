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Trump, Orta Doğu Turuna Suudi Arabistan'dan Başladı

Trump, Orta Doğu Turuna Suudi Arabistan'dan Başladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a uçarak Orta Doğu turuna başladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelen Trump, bölgesel güvenlik ve yatırım konularını görüşmek üzere önemli görüşmelere katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük Orta Doğu turunun ilk durağı kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman tarafından karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan üç günlük Orta Doğu turuna başladı. Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'a geldi. Başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na inen Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Trump'a Suudi Arabistan heyetinin takdim edilmesinin ardından ABD Başkanı Trump ve Veliaht Prens Selman havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Trump'a Orta Doğu turunda kendisine eşlik eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da eşlik etti.

Trump ve Veliaht Prens Selman, bugün ve yarın Suriye'deki durumdan, İsrail ile ilişkilere, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından İran'la nükleer müzakereler kadar hem yatırım hem de bölgesel güvenlik konularında görüşmeler yapacak. Trump'ın Riyad'da bugünkü temasları kapsamında resmi bir akşam yemeği öncesinde Suriye konusunun ele alınacağı bazı görüşmeler de yapması bekleniyor. Trump yarın da Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderleri ile bir araya gelerek Gazze dahil bölgesel konuların ele alınması planlanıyor. Trump bugün ayrıca Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılacak.

Trump, Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Trump'a Orta Doğu turu kapsamında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler eşlik ediyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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