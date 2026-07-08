Haberler

ABD Başkanı Trump, Ankara'dan ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Ankara'dan eski Air Force One uçağı ile ayrıldı.

Abd Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından Ankara'dan ayrıldı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ülke ve hükümet başkanları, zirvenin tamamlanmasının ardından buradan ayrılıyor. Dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. Trump, eski Air Force One uçağı ile Ankara'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Trump, Ankara'ya gelirken kullandığı ve filoya yeni katılan Air Force One uçağının Birleşik Krallık'taki Mildenhall Hava Kuvvetleri Üssü'ne gönderildiğini açıkladı. Üsteki askeri personelin yeni uçağı yakından inceleme şansı bulacağını belirten ABD Başkanı Trump, eski Air Force One uçağının da sembolik bir veda niteliğinde Türkiye'den Mildenhall'a götürüleceğini ve bu yolculuğun askeri kahramanlara duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

Avrupa'nın Türkiye'den isteğine Erdoğan şart koştu
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

Türk mutfağı büyüledi: Tadı damağında kalınca tarifini istedi
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

Tarihi zirve dünya basınında: İki günün tek kazananı...
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti