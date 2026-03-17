Trump'tan NATO ülkelerine tepki: "NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin İran'a yönelik askeri operasyona katılmamalarını eleştirerek, ABD'nin müttefiklerinden destek beklemediğini belirtti. Trump, 'Bundan sonra kimsenin yardımına ihtiyacımız yok' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayan NATO üyelerine tepki göstererek, "NATO'yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda. NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayan NATO müttefiklerini sert şekilde eleştirdi. Trump, "ABD, NATO'daki müttefiklerimizin çoğundan, Orta Doğu'da İran'ın terörist rejimine karşı yürüttüğümüz askeri operasyona dahil olmak istemedikleri yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullanarak, neredeyse her ülkenin İran'a yönelik saldırıları haklı bulduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Trump, "İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir şartla nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi. Ancak bu davranışları beni şaşırtmadı, çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO'yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda" dedi.

İran ordusunu ve liderlerini yok ettiklerini ifade eden Trump, "Bir daha bizi, Orta Doğu'daki müttefiklerimizi veya dünyayı asla tehdit edemeyecekler" dedi.

"Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok"

İran'a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini ve ABD'nin müttefiklerini eleştiren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarıya imza attığımız için artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ve bunu istemiyoruz da hiçbir zaman istemedik. Aynı şekilde, Japonya, Avustralya veya Güney Kore'ye de ihtiyacımız yok. Aslında, dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD'nin Başkanı olarak konuşuyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
