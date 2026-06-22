ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Onların yardımına ihtiyacım bile yoktu. Her şeyden önce sadece merak ediyordum. Gelmelerini istedik ama yanımızda olmadılar. Gelmemeleri büyük aptallıktı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı