ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Onların yardımına ihtiyacım bile yoktu. Her şeyden önce sadece merak ediyordum. Gelmelerini istedik ama yanımızda olmadılar. Gelmemeleri büyük aptallıktı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumunu eleştirerek, ittifakın kendilerine destek vermemesini 'büyük aptallık' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Onların yardımına ihtiyacım bile yoktu. Her şeyden önce sadece merak ediyordum. Gelmelerini istedik ama yanımızda olmadılar. Gelmemeleri büyük aptallıktı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı