Trump, Macron'un Açıklamalarını Yalanladı: 'Ateşkesle İlgisi Yok'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ateşkes görüşmeleri için Washington'a döneceği yönündeki ifadelerinin doğru olmadığını belirterek, "Benim neden Washington'a doğru yola çıktığımı bilmiyor. Bunun kesinlikle ateşkesle ilgisi yok. Bundan çok daha büyük bir şey" ifadelerini kullandı. ABD medyası ise Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Beyaz Saray Durum Odası'nda hazır bulunmasını istediğini aktardı.

Beyaz Saray'ın Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurduğu ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Fransa'nın kamuoyu oluşturma çabasındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp İsrail ile İran arasında ateşkes sağlamak üzere Washington'a döndüğümü söyledi. Yanlış! Benim neden şimdi Washington'a doğru yola çıktığımı bilmiyor ama bunun kesinlikle ateşkesle ilgisi yok. Bundan çok daha büyük bir şey. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel her zaman yanlış yapar. Takipte kalın" ifadelerini kullandı.

Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Durum Odası'na çağırdı

Fox News'in "FOX & Friends" programının sunucularından Lawrence Jones ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'da dönerken Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Beyaz Saray Durum Odası'nda hazır bulunmasını istediğini aktardı. Beyaz Saray'dan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğruladı. - MONTREAL