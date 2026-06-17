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Trump: "ABD ordusu muhtemelen bir süre daha Körfez'de kalacak"

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ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki askeri varlığın süreceğini belirterek İran'ın orantılı balistik füze kapasitesine sahip olmasının uygun olduğunu söyledi. Ayrıca İran ile 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesinde konuşlu ABD ordusunun ne kadar süre daha bölgede kalacağına ilişkin bir soruya, "Henüz bunu düşünmedik. Muhtemelen bir süre daha kalacak. Kalmak için iyi bir yer" cevabını verdi. Trump ayrıca, İran'ın orantılı bir şekilde balistik füzelere sahip olmasının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentindeki G7 Liderler Zirvesi'nin sonlanmasının ardından başkent Paris'e geldi. Trump burada basın mensuplarının sorularını cevaplarken, İran-ABD arasında Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen mutabakat zaptına değindi. Trump, "İran anlaşması önümüzdeki 48 saat içinde imzalanacak" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Körfez bölgesinde konuşlu ABD ordusunun ne kadar süre daha bölgede kalacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Henüz bunu düşünmedik. Muhtemelen bir süre daha kalacak. Kalmak için iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda İran'ın balistik füze kapasitesine ilişkin de açıklama yaptı. Trump, diğer ülkelerde benzer silahlar bulunurken İran'ın da bir miktar füzeye sahip olmamalarının biraz adaletsiz olacağını düşündüğünü söyledi.

Balistik füzeler ile nükleer silahların aynı şey olmadığına dikkat çeken Trump, "Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelerde de bunlardan varsa, orantılı bir şekilde onların da sahip olmalarının uygun olduğunu düşünüyorum. Kastettiğim şey bu" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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