Trump, İsrail'in İran'a Saldırısına Katılmayı Değerlendiriyor

Trump, İsrail'in İran'a Saldırısına Katılmayı Değerlendiriyor
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ABD basınında, Başkan Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda muhtemel bir saldırı planı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler masaya yatırıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Haberlerde, Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından muhtemel bir saldırı da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiği ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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