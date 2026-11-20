ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a yönelik "kirli bomba" saldırısı düzenleyebileceği iddialarına ilişkin, "Kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var. İran'da olup bitenler hakkında çok şey biliyoruz. Söyledikleri her şeyi, kim olduklarını, nerede olduklarını biliyoruz. Bunu öğreniriz. Böyle bir şeye izin vermeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı