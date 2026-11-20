Trump, İran'ın Washington'a kirli bomba iddiasına ABD'nin izin vermeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a yönelik “kirli bomba” saldırısı düzenleyebileceği iddialarına değindi. Trump, “Kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var” diyerek İran hakkında çok şey bildiklerini ve böyle bir saldırıya izin vermeyeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a yönelik "kirli bomba" saldırısı düzenleyebileceği iddialarına ilişkin, "Kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var. İran'da olup bitenler hakkında çok şey biliyoruz. Söyledikleri her şeyi, kim olduklarını, nerede olduklarını biliyoruz. Bunu öğreniriz. Böyle bir şeye izin vermeyiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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