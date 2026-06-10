Trump: "İran'a yeni saldırı emri vermeye yakınım"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonda açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edebileceğini, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtti. Trump, İran'ın müzakere masasında ABD'yi "oyaladığını" ileri sürerek, "İranlılar ateşkes sırasında savunma yeteneklerini yeniden inşa etmeye çalıştı. Yine de ABD saldırılarını durduramadılar ve ABD savaş uçakları tarafından vuruldular. Bir anlaşma imzalayıp hayatta kalma şansları vardı" ifadelerini kullandı.

"İran dronu helikopterin manevrası sırasında sıkıştı"

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı yakınların İran'ın düşürdüğünü belirttiği helikoptere ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Trump, İran'a ait insansız hava aracının, pilotların patlamayı önlemek için manevra yaptığı sırada sıkıştığını ve patlamadığını belirtti. Trump, "Bu iki pilot, helikopteri denize indirmeyi başardı. ABD askeri tarihinde ilk kez, insansız bir deniz dronu tarafından kurtarıldılar" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı