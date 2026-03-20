ABD Başkanı Trump: 'İran'da son derece iyi gidiyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da son derece iyi gidiyoruz. İki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok. Hepsi denizin dibinde. İki gün içinde 58 gemi imha edildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi'nin Amerikan futbolu takımına Başkomutanlık Kupası'nın takdim edildiği programda konuştu. Her yıl Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri akademileri arasındaki üniversite futbol karşılaşmalarını kazanan takıma verilen ödül töreninde Trump, konuşmasına İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarla başladı. Trump, " İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark, iki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok. Hepsi denizin dibinde. İki gün içinde 58 gemi imha edildi" dedi.

Trump, "Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Nükleer silah sahibi olmalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü buna sahip olsalardı kullanırlardı. Buna izin verilmeyecek. Bu aslında çok daha önce, önceki başkanlar tarafından yapılmalıydı" şeklinde konuştu.

İran'ın olan bitenden haberdar olamayacak bir durumda olduğunu, hava kuvvetlerinin, hava savunma sistemlerinin ve radarlarının imha edildiğini savunan Trump, "Tüm liderleri öldü. Artık liderleri yok. Artık İran'da kimse lider olmak istemiyor. Onlarla konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok. Bu yüzden zorlanıyoruz. Konuşabileceğimiz hiç kimse yok" dedi.

ABD ordusunun kabiliyetlerini son birkaç hafta içinde İran'da ortaya koyduğunu savunan Trump, "Çok abartmak istemiyorum ama burada bir mücadele söz konusu değil. Bir mücadeleden bahsedilemez. İran önemli miktarda ve iyi teçhizata sahip. Ellerinde Rus ve Çin yapımı teçhizattan bolca var ama bunlar bize karşı işe yaramadı" dedi.

"(Venezuela'da) Yaptıklarımla gurur duyuyorum"

Amerikan ordusunun kabiliyetlerinden bahsederken Venezuela'ya yönelik operasyona da değinen Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına kaçırılmasına işaret ederek, "Venezuela'yı dakikalar içinde ele geçirerek bunu ortaya koymuş olduk. Binlerce kişinin koruduğu, demir kapıların güvencesindeki birini helikoptere koyduk. Bizim için o kapılar plastik gibiydi" açıklamasını yaptı.

Venezuela'ya ilişkin açıklamalarında Trump, "Yaptıklarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

