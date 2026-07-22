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Trump, Ürdün ve Irak'ta ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü'nde düzenlenen törende karşıladı. Askerlerin kimlikleri açıklandı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü'nde karşıladı.

İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden 4 ABD askerinin cenazesi askeri nakliye uçağıyla ABD'nin Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, cenazelerin ülkeye getirilişi için düzenlenen törene katılarak beraberindeki yetkililerle birlikte uçaktaki cenazeleri selamladı. Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazeleri, ABD bayraklarına sarılı tabutlarla nakliye uçağından indirildi. Tören birlikleri tarafından taşınan cenazeler araçlara götürülürken Trump, askerleri selamladı.

Törene ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'ün yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

Askerlerin kimlikleri açıklandı

ABD ordusu, Ürdün'de hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini 25 yaşındaki Teğmen Tyler James Feehan, 28 yaşındaki Çavuş Angel S. Rampersad ve 19 yaşındaki Er Isabelle Gonzales olarak açıkladı. Üç askerin de ABD ordusunun hava savunma birliklerinde görev yaptığı bildirildi.

Irak'tan getirilen cenazenin ise 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton'a ait olduğu belirtildi.

İran, Ürdün'deki hava üssü vurmuştu

Ürdün'deki 3 askerin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik misillemeleri sırasında hedef alınan Muvaffak Salti Hava Üssü'nde yaşamını yitirmişti.

Irak'ta görev yapan Swinton'ın ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil yakınlarında İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan bir patlayıcı mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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