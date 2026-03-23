Trump: "Witkoff ve Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmeler dün gece gerçekleşti"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Orta Doğu'daki düşmanlıkların çözümüne yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ve İran’ın anlaşma yapma isteğini vurguladı. Türkiye, Mısır ve Pakistan arabuluculuk yaparak ABD ile İran arasında iletişimi sürdürmekte.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirerek, "İran anlaşma yapmayı çok istedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi" açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelse de taraflar arasında temasların arabulucular tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirdi. Trump, "İran anlaşma yapmayı çok istedi. Bu beş gün ya da daha kısa sürede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri Witkoff ve Arakçi ile ayrı ayrı görüştü

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj alışverişine aracılık etti. Kaynaklara göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kaynaklar, arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin savaşın sona erdirilmesi ve kalan tüm sorunların çözümüne odaklandığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
