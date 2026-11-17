Trump, İran'a Washington saldırısı iddiası üzerine ağır bedel tehdidi yönelttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trump, İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddiası üzerine hiçbir ülkenin ödemediği kadar ağır bedel ödeyeceklerini söyledi. Trump, bunu ciddiye aldıklarını belirterek İran'ı 'gerçekten çılgın' diye niteledi ve nükleer silaha sahip olamamaları gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "( İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddialarına ilişkin) Eğer böyle bir durum söz konusuysa hiçbir ülkenin şimdiye kadar ödemediği kadar ağır bir bedel ödeyecekler. Bunu son derece ciddiye alıyoruz çünkü onlar gerçekten çılgın. Nükleer silaha sahip olamamaları da bu yüzden."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı