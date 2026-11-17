ABD Başkanı Donald Trump, "( İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddialarına ilişkin) Eğer böyle bir durum söz konusuysa hiçbir ülkenin şimdiye kadar ödemediği kadar ağır bir bedel ödeyecekler. Bunu son derece ciddiye alıyoruz çünkü onlar gerçekten çılgın. Nükleer silaha sahip olamamaları da bu yüzden."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı