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Trump: "İran'a hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin üst düzeyde onaylanması nedeniyle İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini duyurdu. Trump, görüşmelerin birçok ülke tarafından onaylandığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam edeceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir ateşkes açıklaması geldi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

Görüşmelerin taraflarca onaylandığını belirten ABD Başkanı, "Görüşmeler ve nihai noktalar, hem prensipte hem de ayrıntılı düzeyde, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere tüm taraflarca onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya da değinen Trump, "Deniz ablukası, işlemler tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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