Haberler

ABD, Ukrayna konusunda yeni bir görüşme turu planlıyor

ABD, Ukrayna konusunda yeni bir görüşme turu planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önümüzdeki üç hafta içinde Ukrayna ve Rusya liderleri arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna konusunda yeni bir görüşme turunun önümüzdeki üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Jared Kushner ile ben, önümüzdeki üç hafta içinde her iki tarafı da bir araya getirecek ve belki de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirveyle sonuçlanacak bazı teklifler sunduğumuzu umuyoruz. Belki de bir noktada Başkan Donald Trump ile üçlü bir zirveye dönüşebilir, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Witkoff, Trump'ın, en iyi sonucu elde edebileceğinden emin olmadığı sürece bir toplantıya katılmak istemediğini belirterek, "Umarım önümüzdeki haftalarda güzel haberler duyarsınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı