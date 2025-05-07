Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, BM Güvenlik Konseyi'ne Brifing Verecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, BM Güvenlik Konseyi üyelerine ABD'nin Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler hakkında brifing verecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerine brifing verecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün ABD'nin BM misyonunda brifing verecek. Adı açıklanmayan kaynaklar, Witkoff'un brifingde ABD'nin Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler konusunda bilgi vermesinin beklendiğini söyledi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika