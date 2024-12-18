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Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, "İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek, "Hem övüyor hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak da 'akıllı olmazsa' aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz" dedi.

ÖZEL'DEN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "ATAM Çiftliği" adı verilen BAKAP Tarım Kampüsü ve Yenilenme Alanında gerçekleştirdiği gezinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardıCHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamasının sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: Trump'ın geçmiş dönemlerde Erdoğan'a 'Akıllı ol, aptal olma' diye başlayan ve 'Yoksa senin ekonomini mahvederim' diye tehditler içeren, sonra da söylediklerini yapan, istediği Rahip Brunson'ı bu yöntemle alan bir süreci hep beraber yaşadık. Bir utanç mektubu var ve bu utanç mektubu, bu ülkenin cumhurbaşkanını güya çok seven, onu destekleyen, ona 'Reis' diyen, onu yerlere göklere sığdıramayanlar tarafından o zaman yutulmuştu, yutkunulmuştu ve sindirilmişti.

"BÜYÜK UTANÇ DUYUYORUZ"

Biz o zaman da bunu kabul edilemez bulmuştuk. Şimdi de Trump'ın bir övgü dizgesi var. Ama tonu aynı ton. Üstten bakıyor, abisiymiş gibi. Adeta sırt sıvazlıyor. Hem övüyor hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak da 'akıllı olmazsa' aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz."

TRUMP: ERDOĞAN BENİM ÇOK İYİ ANLAŞTIĞIM BİRİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye için "Büyük bir güç" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "Benim çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullandı.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet null:

Hazinedeki altınları dağıtacaktı bu :)

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

sen ve siz daha çok utanirsiniz merak etme

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