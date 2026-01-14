Haberler

ABD basını: "Witkoff ve Kushner, Moskova'da Putin'le görüşecek"

ABD basını: 'Witkoff ve Kushner, Moskova'da Putin'le görüşecek'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği iddia edildi. Görüşmelerin güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasını kapsayabileceği bildirildi.

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın Moskova'ya gideceğini iddia etti. ABD merkezli Bloomberg adını açıklamadığı ve Witkoff ile Kushner'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, görüşmenin bu ay olabileceğini yazdı. Ayrıca planların henüz kesinleşmediğini ve İran'daki karışıklıklar nedeniyle zamanlamanın değişebileceği vurgulanan haberde, Witkoff ve Kushner'ın Putin ve ekibine barış önerisinin son taslak metnini sunacakları, görüşmelerin ABD'nin ve Avrupa'nın güvenlik garantileri ile Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını kapsayacağı kaydedildi.

Bir Beyaz Saray yetkili ise böyle bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
