Trump'ın CENTCOM'dan İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında brifing alması bekleniyor

Trump'ın CENTCOM'dan İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında brifing alması bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'dan İran'a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'dan İran'a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı planlarını değerlendirdiği öne sürüldü. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'dan İran'a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirildi.

Haberlerde, CENTCOM'un çıkmaza giren müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla İran'a yönelik muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgası planı hazırladığı ifade edildi.

CENTCOM'un Trump'a vereceği brifingde Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının kontrol altına alınması ve ticari gemi geçişine yeniden açılmasına ilişkin planlarında yer alacağı belirtilen haberlerde, kaynaklardan birinin böyle bir operasyonun kara kuvvetlerini de içerebileceğini belirttiği aktarıldı.

Haberlerde, brifingde gündeme gelmesi muhtemel bir başka planın ise, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla düzenlenecek bir özel kuvvetler operasyonu olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Trump'ın şu anda ablukayı başlıca baskı aracı olarak gördüğünü, ancak İran'ın yine de boyun eğmemesi halinde askeri harekatı değerlendireceğini aktarırken, İran'ın ablukaya misilleme olarak bölgedeki ABD güçlerine karşı askeri harekat düzenleme ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Öte yandan, Cooper, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından iki gün önce, 26 Şubat'ta Trump'a benzer bir brifing vermişti ve söz konusu brifingin Trump'ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
