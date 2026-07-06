ABD Başkanı Trump'un makam aracı "canavar" Ankara yollarında
NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'The Beast' adlı makam aracı, polis konvoyu eşliğinde Ankara yollarında görüntülendi.
NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletler(ABD) Başkanı Donald Trump'un makam aracı "canavar" Ankara yollarında görüntülendi.
NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'un The Beast adlı makam aracı "canavar" Ankara yollarında görüntülendi. Görüntüye, polis ekiplerinin araç konvoyuna eşlik ettiği anlar yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı