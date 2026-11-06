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Trump ile Katar Emiri Al Thani telefon görüşmesinde bölgesel gerilimi ele aldı

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Katar Emirlik Divanına göre Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik çabalar ile Katar'ın arabuluculuk girişimleri ele alındı.

Abd Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik çabalar başta olmak üzere son bölgesel gelişmeler ele alındı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca özellikle bölgedeki gerilimleri azaltmayı amaçlayan diplomatik çabalar olmak üzere son bölgesel gelişmelere değinildi. Katar Emiri Al Thani ve Trump, Katar'ın müzakereleri desteklemek ve "krize son verecek kapsamlı bir anlaşmaya" ulaşmak için yürüttüğü arabuluculuk da dahil olmak üzere uluslararası diplomatik çabaları gözden geçirdi. Al Thani, bölgenin daha fazla gerginliğe maruz kalmasını önlemek, seyrüsefer özgürlüğünü ve enerji tedarikinin güvenliğini garanti altına almak için diyaloğun ve diplomatik çözümlerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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