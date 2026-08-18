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Trump ve BAE Lideri Orta Doğu'yu Görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, telefonda görüştü. BAE basınında yer alan haberlerde, liderlerin görüşmede iki ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldıkları ifade edilerek, liderlerin bölgedeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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