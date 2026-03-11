Haberler

Trump: "(İran) Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği iddialarına yanıt vererek, bölgede 10 mayın döşeme aracının imha edildiğini açıkladı. Trump, İran'a yönelik uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddiaların ardından, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD basınının İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İran'a ait çeşitli mayın döşeme araçlarının imha edildiğini söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Daha fazlası gelecek" ifadelerini kullandı.

Trump bir önceki açıklamasında basında yer alan iddialara ilişkin, "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak" demişti.

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. - WASHINGTON

