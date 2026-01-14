Haberler

Trump: "Grönland, inşa etmekte olduğumuz 'Altın Kubbe' savunma sistemi için hayati öneme sahip"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ulusal güvenlik amacıyla hayati önem taşıdığını ve NATO'nun bu konuda öncülük etmesi gerektiğini belirtti. Trump, Grönland'ın Rusya ve Çin tehdidine karşı bir savunma unsuru olarak değerlendirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz 'Altın Kubbe' savunma sistemi için hayati öneme sahip. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a yönelik açıklamalarını sürdürüyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz 'Altın Kubbe' savunma sistemi için hayati öneme sahip. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmeli" dedi.

Grönland'a yönelik Rusya ve Çin tehdidini ortaya atan Trump, "Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı. Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD'nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile. Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü