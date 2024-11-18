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Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan ederek yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanmayı planladığını açıkladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, ulusal acil durum ilan etmeye ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu görevlendirmeye hazır.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları doğruladı. Trump'ın 2024 seçim kampanyasının ana vaatleri arasında öne çıkan planın 20 milyon aileyi etkilemesi bekleniyor.

TRUMP'TAN 'DOĞRU' ONAYI

Gelişmeyi daha önce uluslararası izleme örgütü "Judicial Watch" Başkanı Tom Fitton duyurmuştu. Trump, Fitton'ın paylaşımını "Doğru!" notuyla onayladı.

YASAL MÜCADELE KAPIDA

Avukatlar ve göçmen hakları savunucuları Trump'ın planına karşı mahkemelerde mücadele yürütmeye hazırlanıyor. Trump'ın ekibinde ise yasal itirazları aşma ve yürürlüğe girebilir emirler hazırlama hazırlıkları başladı.

    PAROLE PROGRAMI KALDIRILACAK

    Öte yandan Trump'ın; Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua gibi ülkelerden gelen göçmenlerin kabul edildiği geçici vize programı 'Parole'yi sona erdirmeyi hedeflediği öğrenildi. Program, çerçevesinde 2022 Ekim'den bu yana yaklaşık 530 bin göçmen hava yoluyla ülkeye giriş yapmıştı.

    Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
    Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

    Bu adama helal olsun.Bizde kendi ülkemizde göçmen olduk.

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