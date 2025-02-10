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Trump: "Gazze'yi satın almaya kararlıyım"

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi satın almayı ve sahiplenmeyi planladıklarını ifade etti. Kremlin sözcüsü Peskov ise Trump'ın planına dair ayrıntıların beklenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi satın almaya ve sahip olmaya kararlı olduğunu ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Trump'ın Gazze planıyla ilgili ayrıntıların beklenmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in enkaza dönüştürdüğü Gazze ile ilgili skandal bir açıklama daha yaptı. Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşa etmeleri için Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer devletlere verebiliriz, başkaları bizim himayemizde bunu yapabilir. Ama biz orayı sahiplenmeye, satın almaya ve Hamas'ın geri dönmesini engellemeye kararlıyız" dedi.
Gazze'de düzeltilecek hiçbir şey olmadığını ve Gazze'nin "bir yıkım alanı" olduğunu belirten Trump, Gazze'deki enkazın yıkılacağını ve yeniden inşa edileceğini söyledi. Skandal açıklamalarına devam eden Trump, Gazze'nin büyük bir "gayrimenkul sahası" olarak düşünülmesi gerektiğini ve ABD'nin burayı çok yavaş bir şekilde geliştireceğini ifade etti.
ABD'nin Gazze'yi çok iyi bir yer haline getireceğini ve dünyanın her yerinden insanların gelip orada yaşayabileceğini öne süren Trump, ayrıca bazı Filistinlilerin ABD'ye yerleşmesine izin vermeyi düşünebileceğini söyledi.
Kremlin'den açıklama
ABD Başkanı Trump'ın ifadelerine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Tutarlı bir eylem planından bahsediyorsak, bu bazı ayrıntıları beklemeye değer. Orada yaşayan yaklaşık 1,2 milyon Filistinliden bahsediyoruz. Buradaki temel konu bu. Gazzeliler, ilgili Güvenlik Konseyi kararları ve farklı kararlarda iki devletli çözüm sözü verilen insanlar. Bunun gibi birçok soru var. Ayrıntıları henüz bilmiyoruz, bu yüzden sabırlı olmalıyız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı söylemişti. Trump'ın açıklamalarına, Filistin yönetimi, Hamas, Arap dünyası ve Avrupa ülkelerinin liderleri tepki göstermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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