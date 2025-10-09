Trump, Gazze Ateşkesini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının detaylarıyla ilgili, "Kimse Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider Oval ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasına değinerek, "Rehineler pazartesi veya salı günü geri dönecek. Muhtemelen orada olacağım. Orada olmayı umuyorum. Pazar günü bir ara yola çıkmayı planlıyoruz ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İsrail'de kutlama yapıldığını görüyorum" dedi.

Gazze Şeridi'nden kimsenin zorla yerinden edilmeyeceğini aktaran Trump, "Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak. Bu harika bir barış planı. Bu plan herkes tarafından desteklendi" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak olan Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin soru üzerine Trump, "Henüz belirlenmedi. Bunu finanse edecek çok zengin ülkelerden oluşan bir grup olacak. İnsanlar bunun işe yaramasını istiyor ve başlıyor" dedi.

"Rusya ve Ukrayna yakında masaya oturacak"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, "Tarihte 9 ayda 8 savaşı kimse bitirmedi. Bu savaş da bitecek. Rusya ve Ukrayna yakında masaya oturacak. Geçen hafta 7 binin üzerinde asker gereksiz yere öldü. Bu korkunç" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Finlandiya'ya muhtemel bir saldırısında ABD'nin buna karşılık verip vermeyeceğine dair soruya Trump, "Yapardım. Evet, yapardım. Onlar NATO üyesi" ifadelerini kullanarak, Finlandiya'yı "şiddetle" savunacağını söyledi. "Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusuna Trump, "uygulayabilirim" yanıtını verdi.

"İspanya belki de NATO'dan atılmalı"

NATO ülkelerinin savunma harcamalarına değinen Trump, savunma harcamalarında yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltildiği hatırlatarak, "Neredeyse oybirliğiyle gerçekleşti. Bir tane geride kalanımız vardı: İspanya, bunu yapmamak için mazeretleri yok, belki de onları NATO'dan atmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Toplam 11 buzkıran inşa ediyoruz"

ABD ve Finlandiye arasında buzkıran tipi gemi anlaşması yapıldığını aktaran Trump, "Toplam 11 buzkıran inşa ediyoruz; dördü Finlandiya'da, yedisi burada. Dünyanın en iyi buzkıranlarını satın alıyoruz" dedi.

Nobel Barış Ödülü

Nobel Barış Ödülü ile ilgili gelen bir soruya Trump, "Sekiz savaşı durdurdum, bu daha önce hiç olmamıştı, ama onlar ne yapmaları gerekiyorsa yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, sorun değil. Şunu biliyorum: Bunu o amaçla yapmadım, birçok hayat kurtardığım için yaptım" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın 2009'da Nobel Barış Ödülü'nü hiçbir şey yapmayarak aldığını öne süren Trump, "Hiçbir şey yapmadığı için ödül aldı. Seçildi ve Obama'ya, ülkemizi mahvetmekten başka hiçbir şey yapmadığı halde bu ödülü verdiler. Obama iyi bir başkan değildi" dedi. - WASHINGTON