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Trump, G7 zirvesinin son gününde toplantıya geç kaldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinin son günü sabah oturumuna 1 saat geç katıldı. Salona girerken 'Patron benim' diyerek espri yaptı, toplantı basına kapalı devam etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa'da devam eden G7 zirvesinin son gününde sabah düzenlenen ilk oturuma 1 saat geç kaldı. Trump salona geldiğinde, "Patron benim" şakası yaptı.

Dünya liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump'ın "birazdan" geleceğini söyledi. Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi. Trump'ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi. Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti. - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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