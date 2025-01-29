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Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek

Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek
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ABD Başkanı Donald Trump, imzalayacağı kararname ile Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, antisemitizmle mücadele kapsamında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULARIN VİZELERİ İPTAL EDİLECEK

Beyaz Saray yetkilileri, kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ve diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktardı. Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı sert önlemler almayı planladığını belirtti.

"SİZİ BULACAĞIZ VE SINIR DIŞI EDECEĞİZ"

Trump, söz konusu kararnameye ilişkin notunda, ABD'li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarını agresif bir şekilde kovuşturma talimatı vereceğini belirtilerek, "Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas'ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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