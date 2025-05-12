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Trump: Düzensiz Göçmen Sorunu Çözülmezse ABD Üçüncü Dünya Ülkesi Olacak

Trump: Düzensiz Göçmen Sorunu Çözülmezse ABD Üçüncü Dünya Ülkesi Olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmen sorununun çözülmemesi durumunda ABD'nin üçüncü dünya ülkesi olacağını belirtti ve mahkemeleri eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmen sorunu çözülmezse ABD'nin 'üçüncü dünya ülkesi olacağını' ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada göçmen politikaları aleyhine karar veren ülkedeki mahkemeleri eleştirdi. ABD'nin '21 milyon yasadışı göçmen tarafından işgal edildiğini' belirten Trump, "Bunların çoğu katil ve en yüksek dereceden suçlu. Eğer radikalize olmuş ve beceriksiz bir mahkeme sistemi nedeniyle onları ortadan kaldırmamıza izin verilmezse, ABD hızla, şiddet ve suçla dolu üçüncü dünya ülkesi olacak, bir daha asla büyüklük göremeyecek" dedi. Trump, "Aksi takdirde, artık bir ülkemiz olmayacak. Amerika'yı tekrar büyük yapın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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