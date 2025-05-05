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Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini ifade eden Trump, kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'ye davet ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisine değinen Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Her halükarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki ölümcül savaşı sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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