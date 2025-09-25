Haberler

Trump, Biden'ın Fotoğrafı Yerine Kalem Astırdı

Trump, Biden'ın Fotoğrafı Yerine Kalem Astırdı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki 'Başkanlık Şöhret Yolu'nda Joe Biden'ın portresi yerine otomatik kalem fotoğrafı astırarak dikkat çekti. Trump, Biden'ın bilişsel gerileme yaşadığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanların fotoğraflarının sergilendiği bölümde, bir önceki başkan Joe Biden'ın fotoğrafı yerine otomatik kalem fotoğrafı astırdı.

Beyaz Saray'da oluşturulan yeni 'Başkanlık Şöhret Yolu'nda önceki başkanların portrelerine yer verilirken, Joe Biden için portre yerine otomatik kalem fotoğrafı asıldı.

Trump, daha önce Biden'ın 'bilişsel gerileme' yaşadığı için kararnamelerin otomatik kalemle imzalandığını öne sürerek, bu konuda soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Biden ise iddiaları reddederek, "Başkanlığım süresince kararları ben aldım. Kararnameleri, afları, yasaları ben imzaladım. Aksi yöndeki iddialar saçma ve yanlıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
