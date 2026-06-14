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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısına ilişkin, "Beyrut'a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını eleştirerek, İran ile barış anlaşmasına yaklaşıldığı bir dönemde bu saldırının doğru olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısına ilişkin, "Beyrut'a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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