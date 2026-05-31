Trump: "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak atanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın yeni görevlerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın büyükelçilik görevinde "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Washington'un Suriye ve Irak yönetimleriyle yürüttüğü temaslarda önemli rol üstlenmeye devam edeceğine işaret etti.

Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevine devam edeceğini ifade eden Trump, ABD'li yetkilinin aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirileceğini açıkladı. Trump paylaşımında, "Suriye ve Irak hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Tom Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Barrack'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdüreceğini de vurgulayan Trump, "Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak kalmaya devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet gösterecek. Barrack'ın çalışmalarını ve ülkemize hizmet etmeye devam etme konusundaki kararlılığını büyük bir takdirle karşılıyoruz" dedi. - WASHINGTON

