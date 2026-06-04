ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askerini öldürmesi durumunda bunun savaşa dönüş için güçlü bir neden olacağını ve hızlı bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim" cevabını verdi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı