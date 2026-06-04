ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı