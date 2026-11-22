ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran arasında bir anlaşmaya varılamaması halinde yılbaşından sonra İran'a yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu. Trump, İran yönetimine yönelik eleştirisinde küfürlü ifadeler kullanarak, "Sürekli konuşuyorlar. Yaptıkları tek şey konuşmak ama söylediklerinin hepsi saçmalık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki askeri ve siyasi gerilime ilişkin ABD basınına açıklama yaparken, Tahran yönetimini yılbaşından sonra yeni saldırılar düzenlemekle tehdit etti. Fox News televizyonunun haberine göre Trump, tarafların anlaşmaya varamaması halinde yılbaşından sonra İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeye "eğilimli" olduğunu söyledi. İran'ı müzakere sürecini uzatırken diğer yandan saldırgan faaliyetlerini artırmakla suçlayan Trump, Tahran yönetiminin tutumuna ilişkin "Ara seçim öncesine kıyasla çok daha saldırganlar" ifadelerini kullandı. Tahran'ın müzakere sürecindeki tutumunu eleştiren Trump, İranlı müzakere heyeti için "profesyonel step dansçılar" benzetmesini yaptı. İran yönetimine yönelik sert ve küfürlü ifadeler de kullanan Trump, "Sürekli konuşuyorlar. Yaptıkları tek şey konuşmak ama söylediklerinin hepsi saçmalık" dedi.

İran'ın ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresindeki limanlara yönelik ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline ilişkin soru üzerine Trump, "Umarım bunu denerler. Donanmalarının geri kalanı gibi denizin dibini boylarlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı