Trump, 'Altın Kubbe' Hava Savunma Sistemini Duyurdu

Trump, 'Altın Kubbe' Hava Savunma Sistemini Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 'Altın Kubbe' adında yeni bir hava savunma sistemi kurulacağını duyurdu. Sistemin maliyetinin 175 milyar dolar olacağı ve uzay tabanlı teknolojileri içereceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Altın Kubbe' adında bir hava savunma sistemi kuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 'Altın Kubbe' savunma sistemiyle ilgili konuştu. Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak" dedi.

Trump, sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini belirterek, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını aktardı. Trump, "Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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