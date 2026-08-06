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Trump: Füze Stoklarımız Çok Büyük

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin füze stoklarının azaldığı iddiasını reddederek, "ABD’nin çok büyük miktarda mühimmatı var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin füze stoklarının azaldığı iddiasını reddederek, "ABD'nin çok büyük miktarda mühimmatı var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin füze stoklarının azaldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Trump, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda mühimmat üretilip ABD'ye sevk ediliyor. Savunma sanayi şirketleri, ülkemiz tarihinde görülmemiş sayıda tesis ve fabrika inşa ediyor" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca haberlerin kaynaklarını da sert bir dille eleştirerek sorumluların yasal sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Trump, "Bu hain açıklamaları sızdıranlar aranıyor. Uzun hapis cezaları talep edilecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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