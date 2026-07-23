Trump: Husilerin saldırısında İran sorumlu tutulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Husileri " İran'ın vekili ve/veya temsilcisi" olarak nitelendirerek bölgedeki herhangi bir saldırısından İran'ın sorumlu tutulacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Bir yıl önce ABD, ticareti engelledikleri gerekçesiyle Husilere ateş açarak çok güçlü bir saldırı düzenledi. O zamandan beri ve İran'la olan çatışmamız sırasında Husiler, son derece sorumlu bir tutum sergiledi. Ne yazık ki şimdi tekrar harekete geçtiler ve gece 2 Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar. Eğer bunu tekrar yaparlarsa ABD, Husilerin İran'ın vekili ve/veya temsilcisi olduğu için İran'ı sorumlu tutacak, İran'ı ve Husileri askeri olarak ağır şekilde cezalandıracak" ifadelerini kullandı. Trump, Husilerin bugüne kadar profesyonel ve akıllıca davrandığını, ancak son saldırısından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

Husiler, 2 Suudi Arabistan tankerini vurmuştu

Yemen'deki İran destekli Husilerin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'den geçiş yapan Suudi Arabistan bayraklı 2 petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Tankerlerin, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle hedef alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı