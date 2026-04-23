Trump: "ABD Donanması'na Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi batırma emri verdim"

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler de olsa vurup batırma emri verdim. Hiçbir tereddüt olmayacak" ifadelerini kullanarak, İran'ın 159 gemisinin "denizin dibinde" olduğunu vurguladı.

İran'ın Boğaz'a döşediği mayınlara da değinen Trump, "Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetlerin üç kat artırılmış şekilde devam etmesini emrediyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı