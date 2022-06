TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'na İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldı - Haberler

TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'na İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldı

İSTANBUL - Yayıncılık açısından dünyada bir ilk olan TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu İstanbul'da gerçekleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla yerli ve yabancı teknoloji uzmanlarının da bir araya geldiği forumda, yayıncılık sektörünün geleceği konuşuldu. Altun, "Teknoloji alanında biz 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık"

Toplamda 4 panelden oluşan ve yayıncılık açısından dünyada bir ilke imza atan TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu bugün saat 10.00'da Sarıyer'de bir otelde gerçekleşti. Dünyanın farklı noktalarından yerli ve yabancı birçok teknoloji uzmanını bir araya getiren foruma 4 panelden oluştu. Açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İletişim Başkanı Fahrettin Altun proje hakkında konuştu. İletisim Başkanı Altun'un konuşmasının ardından TRT'nin üç boyutlu yeni bir dünya gösterimi yapıldı.

Kürsüde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen Metaverse ve Yayıncılık Forumu'nun hayırlı olmasını, verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu forumun, dijital teknolojilerin yeni bir evresi olan Web 3.0 veonunla bağlantılı metaverse mecrasının, özellikle medya ve yayıncılık alanını nasıl şekillendireceğine dair önemli bir tartışma zemini olacağına inanıyorum. Bu forum vesilesiyle TRT'nin gelecek vizyonunun bir göstergesi olan "TRT Metaverse" projesi ve stratejisinin tanıtılmasından da büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün insanların sınırlı faaliyetlerde bulunduğu metaverse mecrası, kısa sürede yaşantımızı, iş yapma tarzımızı ve dünyaya dair algımızı farklı oranlarda değiştirecek gibi görünüyor. Hiç kuşkusuz, metaverse bireyler, devletler ve küresel toplum için yeni bir dünya tasavvuru sunuyor. Ancak, her teknolojik gelişmede olduğu gibi metaverse mecrasının da fırsatlarını ve tehditlerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Metaverse'ün getirdiği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı koymak için, bu gelişmelerin içinde olmak, onları doğru okumak kritik önemdedir. Simülasyon çağı, sanal gerçeklikler çağıdır. Bu çağda fikirlerin gerçekliği ve hakikati temsil etme imkanı kalmamıştır; ciddi bir temsil krizi gündeme gelmiştir. Bugün Metaverse, gerçeğin yutulduğu, gerçeğin yitirildiği bir evren midir? Metaverse'le birlikte her türden biyolojik, psikolojik ve metrik verinin ticarileştirilmesi, bir yandan "insanın metalaştırılması" sorununu beraberinde getirirken, öte yandan fikirlerin hakikati temsil etme imkanını bütünüyle ortadan kaldırmakta mıdır? Bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde 20 yıldır yüzünü geleceğe dönmüştür. Bu dönemde ülkemiz bir yandan köprüler, otoyollar ve tünellerle donatılırken, diğer yandan bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan büyük yatırımlarla teknolojinin, internetin geniş kitleler açısından ulaşılabilir hale geldiği bir atılım sürecini yaşamıştır. Son 20 yılda nitelikli insan kaynağından AR-GE'ye, bilişim altyapısından teknolojik dönüşüme kadar birçok alanda devrim niteliğinde işler yaptık. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Uzay Programı'nın duyurusu yapılarak çalışmalara başlandı. Artık uzayda da büyük ve güçlü Türkiye'nin şanlı bayrağı daha bir güçlü dalgalanacaktır. Görüldüğü üzere, teknoloji alanında da biz 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. İşte tüm bu icraatlar, bilim ve teknoloji alanında küresel bir güç olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Nitekim bugün bile birçok Avrupa ülkesinde olmayan e-devlet ve CİMER projelerinin uzun yıllar önce hayata geçirilmiş olması bir tesadüf veya sürpriz değildir. Bakıyorsunuz, tüm dünyanın methiyeler düzdüğü, savaş meydanlarında dengeleri değiştiren, teröristlerin kabusu olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız hedefleri vurdukça, sesi birilerinden geliyor. Şu çok açık bir gerçektir: Gelecek onu tasarlayana aittir. Elbette geleceğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlanmak kritik önemdedir. Dijital dünyada karşı karşıya kalınan tehditler, bugün tüm dünyada dijital hukuk düzenini gerekli kılıyor. Kuruluşundan itibaren her alanda hakikat mücadelesi yürüten İletişim Başkanlığı olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, metaverse'ün insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir zamanlar insanlığa umut olacağı konuşulan sosyal medya platformlarının geldiği noktaya baktığımızda, bunların dünyaya dayattığı faşizmi, tüm insanlığa, demokrasi adı altında pazarladığını görüyoruz. Türkiye gibi kendinden çok daha büyük bir gönül coğrafyasını temsil eden bir gücün, tüm imkanlarıyla metaverse'ün inşa sürecinin parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bildiğiniz üzere, stratejik iletişimin kurumsallaşması çalışmalarımızın çatısını Türkiye İletişim Modeli oluşturuyor. Bu model, iletişim konusunda iddia ve ilkelerimizi net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, tüm bu yeni dijital teknoloji trendlerini içeriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak devlet-millet iletişiminin kalbinin attığı CİMER ile iletişimde söylem birliğinin merkezi araçlarından Devlet Enformasyon Sistemimizin yanına, yeni projeleri ekliyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız Stratejik İletişim Yönetim Platformu ve dünyanın ilk kamu içerik platformu olan icerik.gov.tr'nin beta sürümleri hazır. Önümüzdeki dönemde bu iki yeni projemizi Metaverse ile uyumlulaştıracağız. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, TRT'nin ev sahipliği yaptığı Metaverse ve Yayıncılık Forumu'nun çok kritik bir dönemde hayata geçirildiği ortadadır. Bu forumda, alanında lider isimlerin katkılarıyla "yayıncılığın geleceği" ve "metaverse'ün dizaynı" gibi konular masaya yatırılacak. Aynı zamanda metaverse'ün oyunlar, start-uplar, medya, sanat, moda ve eğitim gibi alanlarda insanlığa ne vaat ettiği konuşulacak. Eminim ki burada yapılacak tartışma ve değerlendirmeler ufkumuzu genişletecek, bir bütün olarak insanlığın faydasına olacaktır. Hiç kuşkusuz, TRT Metaverse ve Yayıncılık Forumu, hepimiz için önemli çıktılar sunacaktır. Ben bu vesileyle "TRT Metaverse" projesi ve bu projenin arkasındaki değerli stratejileri dolayısıyla kurum yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle programın hazırlanmasında emeği geçenlere can-ı gönülden teşekkür ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.