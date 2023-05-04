Trabzon'da öfkeli kalabalığa 'Biz şeriatçıyız lan' diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu

Trabzon'da HÜDA PAR standının kaldırılmasını isteyen öfkeli kalabalığa "Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaş Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. O esnada kendisine küfür edildiğini belirten vatandaş, "Bir kadın gelip stantta asılı olan bayrağı gösterip 'Bu bayrak Türk bayrağı mı?' şeklinde bir soru yöneltti. Küfürlü konuştular. Dayanamadım 'Şeriat kazanacak' dedim" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA PAR'ın Trabzon'da kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan stant, bugün yeniden açıldı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Polisin çevrelediği stant çevresindeki kişiler "Teröristlere Trabzon'da izin yok" dedi.

POLİS BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı ve HÜDA PAR'lılara saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standı yeniden kurdu. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı.

O VATANDAŞ HABERLER.COM'A KONUŞTU

HÜDA PAR'lılar oluşan tepkiye rağmen geri adım atmadı. "PKK'lısın değil mi sen, zoruna gidiyor değil mi? Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan" diye bağıran bir kişiyle, "Biz Cumhuriyetçiyiz" diyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Haberler.com olarak öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaşla konuştuk.

"KÜFÜRLÜ KONUŞTULAR DAYANAMADIM"

"Zafer Partililer, İYİ Partililer ve CHP'liler alandaki Müslüman kardeşlerime saldırdılar" diyen vatandaş, "Bir kadın gelip stantta asılı olan bayrağı gösterip 'Bu bayrak Türk bayrağı mı?' şeklinde bir soru yöneltti. Küfürlü konuştular. Dayanamadım 'Şeriat kazanacak' dedim. O esnada üstüme geldiler. Polisler beni götürdü. 'Korkup kaçtı' demesinler diye oradan dükkanıma geçtim" ifadelerini kullandı.

"BURAYA STANT AÇMAMALARI KONUSUNDA UYARDIM"

Olaylar öncesi kentteki parti yetkilileriyle görüştüğünü ve standı açmamaları konusunda birtakım uyarılarda bulunduğunu belirten vatandaş, "Daha önce parti yetkililerini arayarak burada stant açmamaları konusunda uyardım. Parti yetkilileri de 'Kendimizi bir şekilde anlatmamız lazım' dedi. Neticede stant açıldı ve bu olaylar oldu" dedi.

"BEN HİÇBİR PARTİLİ DEĞİLİM"

Son olarak herhangi bir parti ile anılmak istemediğini belirten vatandaş, "Ben hiçbir partili değilim. Vatansever biriyim. 15 Temmuz'da eşimle çocuklarımla vedalaşıp sokağa çıktım. Cumhuriyet hak ve özgürlüğü koruyan bir yapıdır. Ama bunu diyenler bugün bir partinin stant kurmasına izin vermiyor" şeklinde konuştu.