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Trabzon'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Gürdal Erbek, muhtarları kabul etti ve isteklerini dinledi.