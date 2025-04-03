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Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

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Trabzon'un Ortahisar İlçesinde "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan standa yaklaşan bir şahıs, çıkan sözlü tartışmada CHP Gençlik Kolları üyesi bir kişiyi yaraladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük sloganıyla başlatılan İmza Kampanyası için açılan stantta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olay anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

EKİPLER SOLUĞU BÖLGEDE ALDI

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda imza kampanyası için açılan standa yaklaşan bir şahıs, yaşanan tartışma sırasında CHP Gençlik Kolları üyesi bir kişiyi yaraladı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

"BİR ANDA SİNİRLENİP GENÇLERE SALDIRMAYA BAŞLADI"

61 Saat'in haberine göre bir görgü tanığı yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı; "Masadaki kadın arkadaşımıza ne ile alakalı olduğunu sordu. Ondan sonra farklı şeyler konuşmaya başladı. Milletvekili yemin ediyor da, belediye başkanı yemin etmiyor mu? Kenan Evren'e geldi. Daha farklı boyutlara ulaşmaya başlayınca konuşmanın gidişatı arkadaş da "Tamam" dedi ve gitmesini rica etti. Giderken de konuşa konuşa gitti. Bu sefer Gençlik Kollarından arkadaşlarımız 'Beyefendi' diyerek konuşmaması tarzında yaklaşımları oldu. Bu sefer daha çok sinirlendi ve gençlere saldırmaya başladı. Akabinde geldi masaları tekmeledi ve bir genç arkadaşımızı bacağından bıçakladı" dedi.

Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

SALDIRI ANI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, "Bizim özgürlük talebimizin olduğu imza standımıza bıçaklı saldırı yapılmıştır. Gençlik kollarından bir arkadaşımız bıçaklanmıştır" derken CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak "Çocukların birine saldırmışlar. Bir tanesini bacağından bıçaklama olmuş bilgisini aldım" ifadelerini kullandı. Öte yandan arbede anı o anlarda bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOsman Demir:

Sorumlusu halki galyana getiren Özgür Özel ve istambulu soyup Sogana cegiren Imamoglu Cetesidir . Büyük cezayi onlar hakediyor , bu bicakli gözü dönmüs adama en az bes yil , onlara Hainlere ve milletin vergi Paralariyla Lüks hayat hayasayan Hirsizlara en az 15 Yil Hapis verilmesi gerekiyor

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Bu adam hakkında millete bıçak çektiği için işlem yapılacak mı, yoksa stand açarak halkı galeyana getirdiniz diye saldırıya uğrayanlar mı göz altına alınacak sayın Bakan?

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Fanatik yandaşların kudurduğunu ve iktidarın gidici olduğunu gösteren bir olay

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

iste bunlar ulkeyi karistirmaya calisan provakatif kisiler... ayni 1. Dunya savasini cikaran benzeri kivilcim gibi, ortaligi karistirmaya calisiyorlar... Guzelce bir cezalandirilmali... Hangi taraftan olursa olsun, demokrasi, hak hukuk derken kimse kimsenin ne malina ne canina, ne de guvenlik guclerine zarar verecek hareketlerde bulunmamali...

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Bu siteyi de boykot listesine eklemeye ramak kaldı az akıllı ve tarafsız olun ya da doğrudan haklıdan yana olun

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Haber YorumlarıErol Birol :

Ha öyle ha böyle siz gideceksiniz ve CUMHURİYET yeniden ilan edilicektir. Ne mutlu TÜRKÜM diyene.

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Eline sağlık yiğidim...

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