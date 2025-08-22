Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru Yunus E. B. ve Metin B., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.