Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan polis memuru ve bir diğer şüpheli tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru Yunus E. B. ve Metin B., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

