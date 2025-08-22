Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan polis memuru ve bir diğer şüpheli tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru Yunus E. B. ve Metin B., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika