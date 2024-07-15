TPGYB Genel Başkanı İbrahim Aydemir: 15 Temmuz Milli İrade Destanıdır

Türkiye Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Genel Başkanı İbrahim Aydemir, ' 15 Temmuz'daki milli diriliş destanı Ahmet Yesevi'nin duası; Tarihimizi şanlı duruş ve fetihlerle donatan Fatihlerin niyazı; son halkası Ömer Halisdemirlerle vücut bulan şühedamız ve ruh ordumuzun Yüce Milletimize selamıdır.' dedi.

Milli İrade

Aydemir, ' 15 Temmuz ; milli değerlere ihanetle sadakatin; milli irade kırmızıçizgisine tecavüzle vefanın; birlik, dirlik ve beraberlik ruhunu yok etmek isteyenlerle daim var kılmak isteyenlerin; İla'yı kelimetullah'a nefsini adayan muazzez devleti tarihten silmek isteyenlerle devlet ebed müddet diyenlerin; asırlara hükmeden muhteşem tarihimizi karartmak isteyenlerle ihya edenlerin mücadelesidir. ' takdim ve tarifinde bulundu.

Akifçe Duruş

Aydemir, ' 15 Temmuz'da milli iradenin ortaya koyduğu metanet ve dirayet, Milli Şairimiz Akifimizin vurguladığı üzere, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' hakikatinin en beliğ ve tarihi ifadesidir. 'kaydını düştü.

Üstadca Vurgu

Vesayetçi zihniyet ve bu zillete kölelik eden FETÖ'cü zihniyet ve uşaklara milli irade yüreğinden süzülen, 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere' nidasıyla karşılık verildiğini belirten Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli iradenin kaydettiği varoluş ve yeniden diriliş destanı; üstadın ifadesiyle, "Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes/

Ey kahpe rüzgar; artık ne yandan esersen es' vurgusudur.' dedi.

Tarihe Vurulan Damga

Aydemir, 'Muazzez Milli irade Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ufukta, Türkiye Yüzyılları hedefine yürüyüşünü devam ettirecek, 15 Temmuz'da tarihe vurulan damganın açılımıyla, Hak daima batıla galip gelecektir.' mesajını verdi.

Milli İrade Ahdi

Yüce Türk Milletinin her daim 15 Temmuz kahramanlarını minnetle anacağını belirten Aydemir, '15 Temmuz'da şehadet makamına erişen tüm şühedayı rahmet, gazileri şükranla anıyor, Ömer Halisdemirlerin ruhaniyetinde Aziz Milletimiz ve değerlerine sadakat, iradesine bağlılık ve ruhuna vefadan ayrılmayacağımız kaydındaki ahdimizi yineliyoruz.' dedi. - ERZURUM